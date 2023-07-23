تحصين 131 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣م؛ قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة خلال الأسبوع الأول من الحملة بتحصين ١٣١ ألفا و ٥١٢ رأس ماشية مابين تحصين ٦٥ ألفا و ٧٥٦ رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و٦٥ ألفا و ٧٥٦ ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع.

وأشار إلى ترقيم وتسجيل ٢٤٤٦ رأس ماشية، لافتا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد ٦٨٩ ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى، لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وذكر مدير مديرية الطب البيطري، بأن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها، أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم، للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.