سيتي كلوب شبين يستضيف ملتقى التوظيف قبل نقله إلى الزقازيق وبنها

استمرارا للتعاون المثمر مع "حياة كريمة"..

تواصل مجموعة أندية سيتي كلوب تعاونها المثمر مع مؤسسة حياة كريمة ، في إطار دورها الوطنى والمجتمعى من خلال استضافة ملتقى التوظيف للشباب الذي تنظمه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وتمنح مؤسسة حياة كريمة، من خلال ملتقي التوظيف، فرصة كبيرة للراغبين في التوظيف للحصول على التدريب التكنولوجي الذي من خلاله يتم التعرف على أهم البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة والتي يمكن استخدامها فى الحياة الوظيفية للاحتراف في مختلف مجالات الحياة.

وتحرص مجموعة أندية سيتى كلوب على تقديم خدمات مميزة لأعضائها وأبناء المناطق الجغرافية لفروعها ، لذا استضاف فرع سيتي كلوب بشبين الكوم ملتقى التوظيف على مدار يومين ، قبل أن ينتقل يومي 5 و 6 أغسطس المقبل إلى فرع سيتي كلوب بالزقازيق، فيما يستضيفه فرع بنها يومي 19 و 20 من نفس الشهر ، وكان فرع بني سويف قد بدأ سلسلة استضافة الملتقى بداية الشهر الجارى.

محافظ المنوفية يتفقد الملتقى ويثنى على الجهود الكبيرة لمنظميه

من جهته، حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على تفقد الملتقى وأثنى على الجهود الكبيرة لمنظميه لتوصيل رسالة الملتقى إلى أبنائنا في كافة أنحاء الجمهورية.

ويعد الملتقى فرصة كبيرة تحرص مؤسسة حياة كريمة ومجموعة سيتي كلوب على توفيرها بالتعاون مع الأجهزة المعنية لشبابنا من أبناء النادي والمناطق الجغرافية لفروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية في إطار سياسة الدولة الساعية لتوفير الوظائف المناسبة لأبنائنا خاصةً الشباب منهم.

ويشارك في ملتقي التوظيف العديد من الشركات في مختلف القطاعات، منها النظم الذكية، المنشآت السياحية، العمل الإداري، تمويل المشروعات، مطاعم، الأمن والحراسة، عمال النظافة، فنيين صيانة، مندوبين مبيعات.