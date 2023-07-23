هبة هجرس تدخل قائمة المرشحين لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة

أعلنت اللجنة العليا المختصة باختيار المقرر الخاص المعنى بحقوق ذوي الإعاقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن المصرية الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة الدكتورة هبة هجرس المرشحة للمنصب اجتازت المرحلة الاولى من المنافسة والتى كانت تضم 14 مرشحًا ووصلت الآن إلى القائمة القصيرة والتى تضم فقط ثلاث مرشحين من الخبراء في مجال الإعاقة من مختلف دول العالم.

هبة هجرس تجتاز مرحلة التصفيات الأولى بنجاح وتصل قائمة المرشحين لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة

وأوضحت اللجنة أنه جرى مؤخرًا داخل أروقة الأمم المتحدة مرحلة تصفية بين المرشحين الأربعة عشر على منصب المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وفى ضوء هذه التصفية تم إعلان القائمة القصيرة للمرشحين وسوف تجرى قريبًا المرحلة النهائية لاختيار الفائز بالمنصب من بين المرشحين الثلاث الذين ضمتهم القائمة القصيرة.

وفى هذا الصدد، أعربت الدكتورة هبة هجرس عن امتنانها للدعم الشعبى والإعلامي الكبير الذى حظيت به طوال الأيام القليلة الماضية ما مكنها من اجتياز مرحلة التصفية الأولى فى طريق الوصول للمنصب موضحة أنها تستعد الآن وبحماس شديد لمرحلة التصفية النهائية معربة عن توقعها باستمرار الدعم الشعبى والإعلامي لها حتى تحصد مصر هذا المنصب.

ويعد وصول الخبيرة الدولية فى مجال الاعاقة الدكتورة هبة هجرس ضمن القائمة القصيرة للمرشحين للمنصب إنجاز كبير ومهم للدولة المصرية والقيادة السياسية فى ملف حقوق الإنسان ليس فقط فى جانب إنه خطوة مهمة فى طريق حصول مصر على مقعد مهم بلجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولكن أيضًا لأن منافسة أحد الرموز المصرية فى مجال الإعاقة على المنصب يلقى الضوء على إنجازات الدولة المصرية الكبيرة وغير المسبوقة فى أحد أهم ملفات حقوق الانسان ملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يعنى ذلك من لفت أنظار العالم لما حققته القيادة السياسية المصرية على مدار العشر سنوات الماضية من طفرة عظيمة فى مجال حصول هذه الشريحة على حقوقها وما أنجز لها على مستوى التشريعات والتمكين الاجتماعي وغيرها من الخدمات.

جاء ترشيح د. هبة هجرس للمنصب رفيع المستوى بالأمم المتحدة تتويجًا لرحلة كفاح فى مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث كانت أول مصرية تجمع بين عضوية ثلاث مجالس قومية كبرى أولها عضو في مجلس النواب المصري 2015 – 2020 وعضو المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة من 2015، وحتى الآن واختارها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى كأول سيدة ذات إعاقة عضوا بالمجلس القومى للمرأة من 2016 وحتى الآن وقبل دخولها مجلس النواب شغلت منصب الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة 2015.

وعلى المستوى العربي والدولي شاركت هجرس في صياغة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونتيجة لعملها الدؤوب في صياغة الاتفاقية، تم ترشيحها من التحالف الدولي للإعاقة لإلقاء البيان الختامي كممثل للمجتمع المدني في ختام الاتفاقية 2006.

وشاركت هجرس ضمن نخبة محدودة من الخبراء في العالم في تقييم أداء المقرر الخاص للأمم المتحدة وأنشطته في دول العالم 2020 كما اختارتها منظمة الصحة العالمية WHO عضو الفريق الاستشاري رفيع المستوى من الخبراء العالميين في كتابة التقرير العالمي للتكنولوجيا المساعدة وإدارة جلسة اقليمية لمراجعة التقرير الأممي حول التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة 2020

كما شاركت في التقييم السريع والاستجابة الصحية الدامجة للإعاقة في فترة كوفيد 19 الذي نفذته منظمة الصحة العالمية WHO

ومؤخرًا تم اختيارها رئيس فريق العمل لكتابة العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 لجامعة الدول العربية.