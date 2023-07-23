الدقهلية: رفع 790 طن أتربة وقمامة ومخلفات صلبة من الشوارع

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة الدائمة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بمدينة المنصورة

وقال "مختار" انه تم رفع 760 طن من القمامة و10 طن من المخلفات الصلبة و20 طن اتربه بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملةعلي مدار يومين، واوضح " مختار"انه قد شارك في الحملة معدات وعمال جهاز النظافة ومعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة وباشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية..

واكد "مختار"ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل عملا علي راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفي اطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

هذا وقد هذا وقد باشرت الحملة اعمالها باشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة وعماد النجار مدير ادارة البيئة وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من

المنزله وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا و تمي الامديد حيث شملت الاعمال رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة والاتربة وتشغيل المكنسيه بشارع عبد السلام عارف وعلي الطريق السريع وغسيل ارصفه شارع عبد السلام عارف و رش مبيد الحشرات والباعوض بشارع الجيش و عزبه الشال وشوارع حي شرق و استمرار أعمال ري الحدائق الوسطي بشارع الجيش والجزر الوسطي بالطريق الدائري .

كما تم استكمال أعمال دهانات النيوجرسي بالطريق المؤدي الي قريه برق العز ورفع كفاءه النظافه العامه بشارع عبد السلام عارف و محمد فتحي والمدير و سوق ستوته و سندوب والمجزر و الدراسات وعزبه عقل وعزبه الشال و شارع الجيش والمشايه والجمهورية و النخله و الصدر وكليه اداب والثانويه و الجلاء وجيهان و ميدان الطميهي والشيخ حسانين والعبور وأحمد ماهر والترعه و ساميه الجمل والأديب و فخر الدين خالد و سعد الشربيني وسكه سندوب وبورسعيد واستمرار أعمال تهذيب الحشائش بحديقه مبني القياده والتحكم وشارع الجيش ومحيط مسجد حي توريل ورش مبيدات الباعوض بشارع الجيش والدراسات وعزبه الشال،فيما استمرت اعمال رفع كفاءة طريق رافد جمصه وكوبري الجامعة نطاق مركز ومدينة طلخا باشراف رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا ومتابعة عبد الهادي جاد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.