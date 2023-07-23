سيارة تنهي حياة مدرس حال عبوره الطريق بأخميم

توفي مدرس في العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج صدمته سيارة حال عبوره الطريق بشارع سيدي كمال الدين دائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود مصادمة ومتوفى بشارع سيدي كمال الدين دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "محمود . س . ح . ع" 33 سنة سائق ويقيم دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو "خلف . ح . ع . م" 58 سنة مدرس ويقيم دائرة المركز مما نتج عنه وفاته .





وبسؤال شقيق المتوفي "كمال . ح . ع . م" 62 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية .





وبسؤال قائد السيارة قرر بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.





تم التحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .