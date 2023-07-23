الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب محمد زين الدين: وزارتا الكهرباء والبترول تتحملان مسئولية انقطاع الكهرباء

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التى اعلن فيها أن قرار الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتخفيف الأحمال لم يكن منفردا، بل جاء بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي المتاحة لتشغيل وتوليد الطاقة الكهربائية، وكذلك عدم وجود كميات كافية من المازوت اللازم لتشغيل بعض الوحدات بمثابة استفزاز للمواطنين الذين يعانون اشد المعاناة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

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وتساءل " زين الدين " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والمهندس طاق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قائلاً : لماذا لم تعلن الحكومة عن وجود هذه الأزمة وتعلن عن اسبابها وعن خطتها لحلها ؟ خاصة أن الدكتور محمد شاكر أكد أن الشبكة الكهربائية لا توجد بها أي بها مشكلات على الإطلاق ولابد من توضيح ذلك للمواطنين، وأنه لدينا معدات تعمل بالغاز الطبيعي وأخرى تعمل بالوقود التقليدى المازوت والسولار، وهناك عدم كفاية من المواد البترولية، ما استدعى إعلان تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية وحدوث انخفاض فى ضغوط شبكة الغاز مما يصعب وصول الكميات المطلوبة لتشغيل محطات وإنتاج الكهرباء بصورة مستمرة.
 

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ماهى خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى توفير احتياجات وزارة الكهرباء والطاقة من المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء ؟ وهل ستقوم وزارة البترول والثروة المعدنية باستيراد الغاز الطبيعى والمازوت والسولار لتوفير احتياجات وزارة الكهرباء أم لديها خطة لتوفير هذه المواد البترولية محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية فى ظل استمرار الازمة الدولارية ؟ وهل القطاعات الانتاجية خاصة القطاع الصناعى تأثرت سلبياً بسبب انقطاع التيار الكهربائي ؟
 

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن خبراء الطاقة على علم وادراك كاملين بأنه حال إنتاج وتوليد الكهرباء عند ارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك يساهم بشكل كبير فى ارتفاع وزيادة معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والحاجة الملحة لكميات كبيرة من المواد البترولية من الغاز الطبيعي والمازوت والسولار مؤكداً أنه كان يجب على الحكومة بصفة عامة وكل من وزارتى الكهرباء والبترول بصفة خاصة أن تتخذ جميع الاجراءات لمواجهة مثل هذه الازمات قبل حدوثها ولذلك فإن وزارتى الكهرباء والبترول يتحملان المسئولية الكاملة فى ازمة انقطاع الكهرباء
 

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