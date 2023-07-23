مونديال السيدات .. السويد تبدأ مشوارها بالفوز على جنوب أفريقيا

استهل منتخب السويد مشواره في بطولة كأس العالم للسيدات 2023 بالفوز على جنوب أفريقيا بثنائية مقابل هدف ، خلال اللقاء الذي أقيم صباح اليوم على ملعب ويستاك بدولة نيوزيلندا في الجولة الأولى من المنافسات.





جاء الهدف الأول للممثل القارة السمراء عند الدقيقة 48 عبر اللاعبة هيلدا ، قبل أن يدرك السويد التعادل عند الدقيقة 65 عبر لاعبية جنوب أفريقيا رامايللي التي سجلت بالخطأ في مرماها ، ثم أحرزت لاعبة السويد أماندا هدف الفوز عند الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

وتضم فعاليات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة المجموعات كل من ..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للأندية woman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة.