الأحد 23 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب حازم الجندي: مصر تلعب  دوراً محورياً في تقديم الدعم للأشقاء بالسودان

المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إرسال ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، يعكس حرص مصر  وجامعة الدول العربية علي دعم  الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات، حيث يواجه أزمة إنسانية في ظل استمرار القتال ووجود نقص شديد في المستلزمات الصحية والطبية.

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وقال "الجندي"، إن روابط الأخوة التي تجمع الدول العربية خاصة مصر والسودان تدفعها نحو بذل جهود كبيرة من أجل مساعدة السودان الشقيق نحو التغلب علي أزماته والشدائد التى يتعرض لها، حيث تعتبر مصر داعما لكل الدول العربية في مختلف الأزمات باعتبارها الشقيقة الكبرى وأحد الركائز الأساسية في حفظ أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن مصر لن تتخلى أبدا عن دورها كقوة إقليمية لها دور قيادي في مناصرة أشقائها العرب، والعمل على حفظ وحدتها واستقلالها في مواجهة التدخلات الأجنبية والحفاظ علي واستقرارها وتحقيق أمن شعوبها. 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، استطاع أن يعيد مصر إلى محيطها، وتحقيق نجاحا ملموسا في سياستها الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، واستعادت مصر مكانتها ودورها المحوري لصالح شعبها والمنطقة والعالم.

وأوضح أن مصر لها دوراً محورياً في تقديم الدعم بشتى السبل للأشقاء سواء من خلال لعب دور الوساطة بين الأطراف المتصارعة من أجل وقف إطلاق النار، واللجوء إلى طاولة المفاوضات من أجل صياغة حلول سياسية فاعلة لإنهاء الأزمة، أو من خلال تقديم كل الدعم لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها الشعب السودانى حيث استقبلت مصر من إندلاع الأزمة مئات الألاف من السودانيين الذين فروا من الموت، وتقديم الدعم الإنساني للأشقاء داخل السودان.

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