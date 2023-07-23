هل لعنة بيومي فؤاد أصابت فيلم "مطرح مطروح؟

يعرض حاليا فيلم مطرح مطروح في صالات العرض، للفنان محمود حميدة ، وعدد كبير من النجوم، الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ولكن حدث ما كان لا يتوقعه الكثيرون، حيث نال الفيلم حظي سيء ،بعد طرحه وحصد أقل إيرادات في موسم صيف 2023، وذلك بسبب مشاكل عديدة قبل تصوير الفيلم وطرحه وكان أبرزهم أزمة الفنان بيومي فؤاد مع السبكي والفنان محمود حميدة، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد التفاصيل الكاملة لـ أزمات فيلم مطرح مطروح.

صورة من فيلم مطرح مطروح

صدمة بيومي فؤاد في محمد السبكي

قال الفنان بيومي فؤاد إنه تعرض لصدمة قوية من قبل صديق الكفاح والعمر المنتج محمد السبكي، بشكل لم يتوقعه منه.

وحكي فؤاد أنه كان يعمل مع مجموعة من المؤلفين على تحضير مشروع فيلم جديد، وهو ما جذب إليه عدداً من شركات الإنتاج الكبرى، لكنه فضل التعاقد مع محمد السبكي.

وأضاف أن السبكي رفض منح فريق المؤلفين أجوراً جيدة، وهو ما دفعه إلى منحهم أجراً إضافياً من جيبه الخاص، لكنه فوجئ بأن المنتج قرر استبعاده من فيلمه الذي اختار له عنوان "مطرح مطروح، وتعاقد مع النجم محمود حميدة، ليكون بطل الفيلم.

وقال فؤاد: إنه تعامل مع الشقيقين أحمد ومحمد السبكي في أعمال سابقة، ويجد فارقاً كبيراً بينهما، لأن الأول يلتزم بكلمته، ويمنح الممثلين أجورهم كاملة، حتى لو كانت أقل مما يحصلون عليه من المنتجين الآخرين، في حين أن الثاني خدعه، وحصل على مشروع فيلمه، ليمنحه إلى نجم آخر.

أفيش فيلم مطرح مطروح

مؤلف العمل يروي كيف صول الفيلم لـ محمود حميدة

قال المؤلف لبيب عزت مؤلف فيلم مطرح مطروح إنه أتت له الفكرة منذ عام 2018، حينما كان يفكر في الحرب العالمية الثانية وبأن مصر لا علاقة لها بتلك الحرب ولكنها كانت على إحدى أراضيها، ليطرح تساؤل هام: "ماذا يحدث لو كانت هناك أسرة مصرية قررت أن تذهب في رحلة لتجد الحرب مشتعلة وهي لا تعلم أي شيء"، ومن هنا جاءت فكرة الفيلم بتقديمها بشكلٍ كوميدي.

وأضاف عزت أنه بدأ ببحث تاريخي عن تلك المرحلة التاريخية بمصر ووجد بأنه من الطبيعي في تلك الفترة أن هناك العديد من الأسر كانوا يسافرون إلى مدينة مرسى مطرح والتي شهدت أحداث إحدى معارك الحرب العالمية الثانية لتأتي الخطوة الثانية وهي كتابة الفكرة وعقب ذلك تواصل مع الفنان أحمد محارب والذي شارك في كتابة الفيلم.

وكشف عزت أن الفنان بيومي فؤاد عرض عليه الفيلم منذ البداية كبطل للفيلم وتحمس له كثيراً وظل متمسكاً لتقديمه من خلال العديد من المحاولات لإنتاجه ويكون من بطولته، وعُرض الفيلم بالفعل على أكثر من مخرج ومنتج ولكن لم يتم تنفيذه حتى ذهب الفيلم إلى شركة "السبكي فور سينما" والتي تحمست لإنتاج الفيلم ولكنها أسندت البطولة للفنان محمود حميدة.

أزمة محمود حميدة وبيومي فؤاد

وعلق محمود حميدة على أزمة بيومي فؤاد مع محمد السبكي بسبب فيلم مطرح مطروح قائلا : أنا موقفي في الحاجات دي ثابت من زمان، ولو أنا كنت أعرف الموضوع ده مكنتش هوافق على العمل، والمخرج وائل إحسان، قال لي أن هو عرف وهو في نص العمل الموضوع الخاص ببيومي فؤاد وهو خاف يقولي لمكملش الفيلم".

وأضاف حميدة: طبعا أنا معرفش أنا كنت هعمل إيه ساعتها، بس في المواقف دي طبعا برفض، ولو عرفت الحكاية دي وخصوصا إذا كانت هتسبب ألم، لأن عمري في حياتي ما عملت كده.

واستكمل: كنت دايما لما طلعت كنت بعمل لأحمد زكي ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي، ولما كان بيحصل موضوع زي ده ويقولولي العمل ده كان المفروض يعمله فاروق بس انت هتعمله اسالهم فاروق عرف يقولوا آه أقولهم كلموه.

وعلق بيومي فؤاد على كلام الفنان محمود حميدة قائلا:": متزعلش أنت نجم كبير وذو مباديء، وعندك قيم وفنان حقيقي وأنا أصريت إني ما أبلغكش من البداية إني كنت مرشح للدور، وكنت متأكد إنك مكنتش تعرف حاجة عن الموضوع".

وأضاف بيومي فؤاد:" مش مجاملة لكن أنت نجم كبير، وفنان عظيم إحنا بنتعلم منك، ولما عرفت استبدالي بـ محمود، كانوا بدأوا يصوروا، لكن أقسم بالله أصريت مقُلش، وندمت إني فتحت السيرة.

ايرادات فيلم مطرح مطروح

وحقق فيلم مطرح مطروح للفنان محمود حميدة إيرادات أقل من مليون جنيه منذ بداية طرحه في صالات العرض.

أحداث الفيلم "مطرح مطروح"

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء الحرب، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وجنود القوات الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمود حميدة،كريم عفيفي ، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنزالشهير بشخصية "بويكا"، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.