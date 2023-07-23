وفاة شخص غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل في إحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق شاب أمام إحدى قرى مركز مغاغة أثناء الاستحمام.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين غرق "م. ح"، 17 سنة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث للعثور على الجثة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.