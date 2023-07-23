الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل

بوابة الوفد الإلكترونية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل في إحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق شاب أمام إحدى قرى مركز مغاغة أثناء الاستحمام.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين غرق "م. ح"، 17 سنة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث للعثور على الجثة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الجريدة الورقية