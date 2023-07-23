الأحد 23 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نصائح مهمة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف أثناء انقطاع التيار (فيديو)

أجهزة كهربائية
أجهزة كهربائية

وجه أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، نصائح مهمة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف أثناء انقطاع التيار بسبب تخفيف الأحمال.

وقال إن أزمة انقطاع التيار لها تأثير كبير على الأجهزة الكهربائية، مطالبا المسئولين بوزارة الكهرباء ضرورة تحديد والإعلان عن مواعد الانقطاع، حتى يتسنى للمواطنين الاستعداد لذلك واتخاذ الإجراءات الوقائية لعدم تعرض الأجهزة للتلف، وتوخى الحذر حفاظا على الممتلكات.

ونصح المواطنين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة "TeN" اليوم الأحد، بضرورة فصل التيار عن الأجهزة الكهربائية عند انقطاع الكهرباء لتجنب تعرضها للتلف وقت عودة التيار المفاجئ. 

وأوضح أن الأجهزة الكهربائية تسحب جزء من التيار حتى وهي مغلقة، مشددا على ضرورة فصل التيار عن الأجهزة غير المستخدمة حفاظا عليها ولترشيد الاستهلاك.

درجة الحرارة المناسبة للتكييف

كما نصح بالتأكد من ضبط أجهزة التكيف على 24 درجة مئوية، مع ضرورة غلق الأبواب لعدم مضاعفة الضغط على جهاز التكيف.

وأكد أهمية غلق الأنوار عن الغرف غير المستخدمة، وغسيل الملابس بالماء البارد وعدم استخدام خاصية تسخين المياه بالغسالة لتقليل استهلاك الكهرباء. 

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