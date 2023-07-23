شعراوي مديرا فنيا للطيران في القسم الثالث

أعلنت إدارة نادي الطيران برئاسة هشام الشوري عن تعيين محمد شعراوي مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم لقيادة الفريق في الموسم القادم بدوري القسم الثالث موسم 2023/2024.

كما تقرر تعيين إبراهيم الهلالي لاعب الإسماعيلي والمصري البورسعيدي والجيش وحرس الحدود مدرب عام و محمد مرضى مدرب و دكتور على ونيس طبيب الفريق ووليد ابوالعينين منسق إعلاميا للفريق الأول ومحمد عبدالعزيز زيزو المدير الإدارى للفريق .

وسبق لشعراوي اللعب لأندية الإتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وحرس الحدود وغزل المحلة وبتروجيت والترسانة والشرقية وتليفونات بني سويف وحصل على لقب كأس مصر مع حرس الحدود وشارك في نسختين من البطولة الكونفدرالية الإفريقية مع حرس الحدود وبتروجيت.

وتولي الإدارة الفنية لأندية شبين القناطر ومنوف وطوخ في القسم الثالث ونادي الإعلاميين في الممتاز ب