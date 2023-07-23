لقاء موسع " عن مكافحة العدوى داخل الوحدات الصحية" بالشرقية

نظم مجمع إعلام الزقازيق بمحافظة الشرقية، لقاء إعلامي موسع، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزقازيق، عن مكافحة العدوى داخل الوحدات الصحية.

أدارت اللقاء داليا صلاح إخصائية إعلامية بالمجمع، وأشرف عليه أمل رشدي مدير المجمع، وحاضر فيه الدكتورة عصمت محمد كامل رئيس قسم مكافحة العدوي بالإدارة الصحية بالزقازيق، والدكتورة منى عبدالسلام حجازي طبيب أسنان عضو في فريق مكافحة العدوى بالإدارة الصحية بالزقازيق.

وتناول اللقاء التعريف بأهمية التعقيم في الوحدات الصحية وخاصة عيادات الأسنان، ومراحل تعقيم الأدوات الطبية، وخطورة بقاء الماء على الأدوات التي تتسبب في نمو الجراثيم والبكتيريا على الأدوات.

وشددوا على أهمية تجفيف الأدوات، كون موضوع مكافحة العدوى يتعلق بحماية أنفسنا والآخرين من تناقل الأمراض.