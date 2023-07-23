ثقافة المنيا تقيم حفل كورال بمناسبة العام الهجري

نظم فرع ثقافة المنيا ، بالتعاون مع نادي المنيا الرياضي ، إحتفالية كبرى بمناسبة العام الهجري الجديد ، وذلك في إطار خطة انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

حيث نظم فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، وفى إطار الإحتفالات بذكرى العام الهجرى الجديد، أقام قصر ثقافة المنيا إحتفالية دينية ، بالتعاون مع نادى المنيا الرياضى، قدمته الدكتورة رحاب سراج، حيث قدمت فرقة كورال اطفال القصر عرض فنى و كوكتيل من الأغانى الدينية .

والتى تفاعل معاها الجمهور منها، إلى رحاب يثرب جماعى، وكيف العمل يا أحمد منة محمد ،يامن يعشق نبينا قدمها حازم صبرى، وقصيدة شعرية بعنوان" تبسمت" لشمس نادر، اغنية قمر سيدنا النبي محمد طه، ياسيدى و إمامى عمار ياسر، وسيرة الحبيب اريج احمد، قصيدة بعنوان "حكاية الهجرة" قدمتها مى شريف،زوار سيدنا النبى لملك عزوز،رايحة فين ياحاجة حلا مصطفى، ياصلاة الزين أداء فاطمة الزهراء .

وقالت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ، والمشرف على النشاط الثقافي والاجتماعي بالنادي، إن الحفل شمل ١١ فقرة فنية لغناء فردي و جماعي، قادها المايسترو عصام الشاذلي، وضمت فريق من أطفال قصر ثقافة المنيا.

وأكدت سراج ، حرص الإدارة على تنظيم الفعاليات المختلفة ، والتي تحيي المناسبات الدينية والوطنية ، لتغرز روح الإنتماء والولاء داخل أبناء الجمعية العمومية، متمنية عام جديد وسعيد على الأمة الإسلامية والوطن العربي.