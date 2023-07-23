تغير المناخ يواصل تدمير الكوكب (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن العالم يشهد تغيرات مناخية متعددة لم يسبق التعرض لها خلال العقود الماضية، بسبب الانبعاثات الحرارية والغازية التي تنتجها المصانع العملاقة والتي لها تأثير مباشر على حالة الطقس.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر قناة TeN" اليوم الأحد، تغير المناخ تسبب العديد من المظاهر المستحدثة والتي كان أبرزها ما شهدته إيطاليا أمس من تغير مفاجئ للمناخ بعد أن وصلت درجة الحرارة لـ45 درجة مئوية، إلى سقوط كرات الثلج التي سببت العديد من المشكلات وأودت بحياة 110 أشخاص، متابعًا أن ذلك ما حذر منه مؤتمر المناخ “COP 27”، والذي عقد في شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

أسباب تغير المناخ

وأكد أن القارة الأوروبية تقع في منطقة معتدلة المناخ بالكرة الأرضية، ورغم ذلك شهدت إيطاليا حالة جديدة من تغير المناخ غير المتوقع، موضحا أن دول أوروبا لم تعتاد استخدام أجهزة التكيف، إذ أن الطقس الأوروبي عادة لا يزيد على 20 درجة مئوية في أصعب الأوقات، لكنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة لأرقام قياسية في أوروبا خلال السنوات القادمة.

وأكد أن تغير المناخ ظاهرة طبيعية وأسبابها بشرية والإنسان ما زال يواصل تخريب الكوكب رغم التحذيرات المتتالية.