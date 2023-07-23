وفاة طالب و إصابة عامل في حادث انقلاب تروسيكل بأخميم

وقع حادث إنقلاب تروسيكل بشارع أبو بكر بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج نتج عنه وفاة طالب في الخامسة عشرة من عمره وإصابة عامل في الثامنة عشرة من العمر باشتباه كسر بالضلوع وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب دراجة نارية تروسيكل ومتوفي ومصاب بشارع أبو بكر ببندر أخميم / دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية " تروسيكل قيادة "يوسف . ط . ز" 18 سنة عامل - ويقيم دائرة مركز أخميم إختل مقود الدراجة بيده مما أدي لإنقلابها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة "عبد الله . أ . خ" 15 سنة طالب - ويقيم بذات الناحية من مستقلي الدراجة وإصابة قائدها باشتباه كسر بالضلوع وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي .

وبسؤال المصاب ووالد المتوفى "أحمد . خ . م" 42 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .