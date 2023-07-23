يوم حقلي ارشادي عن محصول الذرة الشامية لمزارعي قرية الفواقسة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعة المحاصيل، لتحقيق اعلي إنتاجية للفدان، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين، للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة، لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات، بتنظيم يوم حقلي إرشادي عن زراعة الذرة الشامية، وذلك لمزارعي قرية الفواقسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، في حضور الدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية الذرة الشامية بالشرقية، والدكتور سيد شريف بمعهد بحوث وقاية النباتات، وعدد من المرشدين الزراعيين والمزارعين .

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال اليوم الحقلي تم استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول، بداية من خدمة الأرض للزراعة والتسميد، وتوضيح أهمية اختيار الأصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة، من خلال برنامج المكافحة المتكاملة كما تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.