الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استجابة لشكاوى المواطنين..

إصلاحات بخط مياه في سمالوط وغرفة صرف ببني مزار

إصلاح الأعطال
إصلاح الأعطال

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، بالتفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها، وتسخير كافة الإمكانات لإزالة المعوقات .

وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا ، تفقد الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 1200 ملي متر،  بشارع الصفصافة بحي جنوب مدينة سمالوط ، وبطول 700 مترا، ومتابعة أعمال سحب المياه والإصلاح ، والتي يقوم بتنفيذها فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سمالوط ،  أن العمل يجرى حاليا لسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح، لافتاً ، إلى أنه فور الإنتهاء سيتم إزالة الآثار المترتبة على عمليات الإصلاح، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها ، للتيسير على المارة من المواطنين وسائقى المركبات .

وفي مركز بني ومدينة مزار شمال المنيا ، قام عماد حسن رئيس المركز، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإصلاح عطل بغرفة صرف صحي بشارع الحرية، حيث تم إصلاح العطل وتطهير الغرفة بشكل كامل.

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