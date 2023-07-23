إصلاحات بخط مياه في سمالوط وغرفة صرف ببني مزار

استجابة لشكاوى المواطنين..

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، بالتفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها، وتسخير كافة الإمكانات لإزالة المعوقات .

وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا ، تفقد الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 1200 ملي متر، بشارع الصفصافة بحي جنوب مدينة سمالوط ، وبطول 700 مترا، ومتابعة أعمال سحب المياه والإصلاح ، والتي يقوم بتنفيذها فريق متخصص في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سمالوط ، أن العمل يجرى حاليا لسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح، لافتاً ، إلى أنه فور الإنتهاء سيتم إزالة الآثار المترتبة على عمليات الإصلاح، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها ، للتيسير على المارة من المواطنين وسائقى المركبات .

وفي مركز بني ومدينة مزار شمال المنيا ، قام عماد حسن رئيس المركز، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإصلاح عطل بغرفة صرف صحي بشارع الحرية، حيث تم إصلاح العطل وتطهير الغرفة بشكل كامل.