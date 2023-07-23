ضبط 1.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بفاقوس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان ومفتشي الإدارة بحملة تموينية، للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87,5% بحوالي طن ونص محملين على عربة فى قائدها لبيعهم في السوق السوداء، بغرض التربح، وتم نقل الدقيق وتحرير محضر جنح ضد مجهول بالواقعة، بعد تسليم الدقيق إلى مستودع دقيق فاقوس.