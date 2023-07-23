حماية المستهلك بالإسكندرية تعقد ملتقى " راصدين " لتعظيم الدور الرقابى لمؤسسات الدولة

عقد اليوم جهاز حماية المستهلك بالاسكندرية الملتقى الاول لبروتوكول تاهيل ما يسمى ب " راصدين " لرفع تقارير مخالفات يتم رصدها فى الشارع الى الجهات الحكومية بالمحافظة ، وذلك يهدف الي تعزيز الرقابة علي الاسواق بعد حالة انفلات الأسعار في الأسواق، فتلك يلزان ان يتم مراقبة بشكل فعلي الامور وتحرك الأجهزة المختلفة.

بدء الملتقى فعالياته بتنفيذه 3 ورش عمل متزامنة لتدريب وتأهيل ما يسمى بـ"راصدين" لرفع تقارير مخالفات يتم رصدها فى الشارع الى الجهات الحكومية في المحافظة.

وشاركت فى الورش مديرية التموين والتجارة الداخلية، بدعوة من منى عمر عضو مجلس النواب، وفرع جهاز حماية المستهلك بالاسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة مدير الفرع وحضور المستشار مصطفى عبد الستار مدير الشئون القانونية للجهاز بالقاهرة وأحمد حسن مدير إدارة التحريات بفرع الإسكندرية،وكذالك مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة وكيل الوزارة باعتبارها الجهة المختصة بالبروتوكول ، والمهندس جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية.

وقال جمال زقزوق، المنسق العام للبروتوكول، أنه حضر الفعاليات ١٥ جمعية أهلية مشاركة بالبروتوكول تم اختيارهم لبدء المرحلة الأولى فى تنفيذ البروتوكول من حيث التدريب والتأهيل ، كما شارك فى الملتقى ١٥ جمعية أخرى للإعداد للمشاركة فى البروتوكول كمرحلة ثانية من البروتوكول ، فيما تم عقد ٣ ورش عمل خلال الملتقى (أحدهما لمديرية التموين والتجارة الداخلية و أخرى لجهاز حماية المستهلك وأخرى لجمعية حماية المستهلك ).

وأضاف "زقزوق" أن المشاركون أوصوا بضرورة تدريب "الراصدين" لمعرفة أدوارهم جيدا حتى يتحقق الهدف المنشود من البروتوكول، والتدريب على كيفية الرصد دون حدوث صدام و مشاكل بالشارع السكندرى، والتعرف على اختصاص جهات العمل التى يرفع إليها الشكاوى التى تم رصدها، ومعرفة الأنشطة التى يراقب عليها التموين لتقدير وتعظيم الدور الرقابى لأحد مؤسسات الدولة الهامة، وتدشين برامج تدريبية لتدريب الجمعيات الأهلية المشاركة بالبروتوكول لتأهيل راصدين لرفع تقارير بالمخالفات التى يتم رصدها إلى الجهات المختصة خلال الفترة القليلة القادمة.