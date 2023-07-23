انقطاع التيار الكهربائي.. إرشادات للحفاظ على الأجهزة المنزلية من التلف

يعاني الكثير من المواطنين في الفترة الحالية من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة والتي ينتج عنها مشكلات عدة، أبرزها تلف بعض الأجهزة الكهربائية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة مشكلة كبيرة لها تأثير سلبي على معظم الأجهزة المنزلية.

ويبحث الكثير من الناس على محركات البحث عن طرق تساعدهم في الحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف.

نصائح لحماية الأجهزة المنزلية من انقطاع التيار الكهربائي

- ضرورة فصل الفيشة من المصدر الكهربائي عند انقطاع التيار.

- غلق لمبات المنزل حتى لا تحترق.

- ضرورة استخدام أسلاك توصيل ذات مقاومة قوية.

- يجب ترك الأجهزة الكهربائية دون تشغيل لمدة تصل لـ 5 دقائق بعد عودة الكهربائي.

- من الأفضل أن يتواجد في المنزل جهاز منظم للتيار الكهربائي.

نصائح لحماية الأجهزة الكهربائية من ارتفاع درجات الحرارة

- لا تلصق الأجهزة المنزلية في الحائط، لأن ذلك يؤدي لارتفاع درجة حرارتها وتلف المعدات الداخلية بها.

- احتفظ بالأجهزة الكهربائية بعيدا عن أشعة الشمس.

- تفعيل نظام التهوية الذاتية للأجهزة عند ارتفاع درجات الحرارة، وفي حالة عدم إتاحتها يجب توجيه المروحة إلى الأجهزة الإلكترونية.

- ضرورة استخدام أجهزة تساعد على إزالة الرطوبة.

- ضرورة ضبط الثلاجة على درجة حرارة بين 1.6-3.3 درجة مئوية، للحفاظ على برودة الطعام خلال فصل الصيف

- عند ارتفاع درجات الحرارة، فيجب خفض درجة حرارة سخان المياه الكهربائي.