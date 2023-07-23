الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انقطاع التيار الكهربائي.. إرشادات للحفاظ على الأجهزة المنزلية من التلف

الأجهوة الكهربائية
الأجهوة الكهربائية

يعاني الكثير من المواطنين في الفترة الحالية من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة زيادة الأحمال على الشبكة والتي ينتج عنها مشكلات عدة، أبرزها تلف بعض الأجهزة الكهربائية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة مشكلة كبيرة لها تأثير سلبي على معظم الأجهزة المنزلية.

txt

انقطاع التيار.. خطوات تقديم شكوى لوزارة الكهرباء

ويبحث الكثير من الناس على محركات البحث عن طرق تساعدهم في الحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف.

نصائح لحماية الأجهزة المنزلية من انقطاع التيار الكهربائي

- ضرورة فصل الفيشة من المصدر الكهربائي عند انقطاع التيار.

- غلق لمبات المنزل حتى لا تحترق.

- ضرورة استخدام أسلاك توصيل ذات مقاومة قوية.

- يجب ترك الأجهزة الكهربائية دون تشغيل لمدة تصل لـ 5 دقائق بعد عودة الكهربائي.

- من الأفضل أن يتواجد في المنزل جهاز منظم للتيار الكهربائي.

نصائح لحماية الأجهزة الكهربائية من ارتفاع درجات الحرارة

- لا تلصق الأجهزة المنزلية في الحائط، لأن ذلك يؤدي لارتفاع درجة حرارتها وتلف المعدات الداخلية بها.

- احتفظ بالأجهزة الكهربائية بعيدا عن أشعة الشمس.

- تفعيل نظام التهوية الذاتية للأجهزة عند ارتفاع درجات الحرارة، وفي حالة عدم إتاحتها يجب توجيه المروحة إلى الأجهزة الإلكترونية.

- ضرورة استخدام أجهزة تساعد على إزالة الرطوبة.

- ضرورة ضبط الثلاجة على درجة حرارة بين 1.6-3.3 درجة مئوية، للحفاظ على برودة الطعام خلال فصل الصيف

- عند ارتفاع درجات الحرارة، فيجب خفض درجة حرارة سخان المياه الكهربائي.

txt

الكهرباء: الغاز سر انقطاع التيار والأزمة تنتهي منتصف الأسبوع المقبل (فيديو)

 

مواد متعلقة

مُعاينة شقة سكنية اشتعلت بها النار في الوراق

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

الأرصاد الجوية تكشف سبب شعور المصطافين بارتفاع الحرارة (فيديو)

القبض على عصابة الإتجار في النقد الأجنبي

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023
الجريدة الورقية