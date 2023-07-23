الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو.

txt

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

txt

صفاء أبو السعود عن تكريم انتصار السيسي لها: مفاجأة غير متوقعة| فيديو

ثورة 23 يوليو 

وكتبت السيدة انتصار، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" تمر اليوم الذكرى الواحد والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، التي أسست لجمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري، وأنهت الاستعمار وقضت على الفساد، وكانت تتويجا لنضال وطني لا مثيل له، قامت به قواتنا المسلحة ومن خلفها الشعب المصري العظيم. كل عام وأنتم بخير.

مواد متعلقة

انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى

انتصار السيسي نجمة حفل زفاف الأمير الحسين.. البساطة والاحترام السر

انتصار السيسي ترحب بسيدة أمريكا الأولى: "ضيفة عزيزة على مصر"

انتصار السيسي تصل لحضور حفل زفاف الأمير الحسين وملك الأردن يستقبلها (شاهد)

انتصار السيسي: الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان
الجريدة الورقية