انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو.

ثورة 23 يوليو

وكتبت السيدة انتصار، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" تمر اليوم الذكرى الواحد والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو، التي أسست لجمهوريتنا الأولى وساهمت في تغيير الحياة بشكل جذري، وأنهت الاستعمار وقضت على الفساد، وكانت تتويجا لنضال وطني لا مثيل له، قامت به قواتنا المسلحة ومن خلفها الشعب المصري العظيم. كل عام وأنتم بخير.