رئيس جامعة سوهاج يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهورية القائـد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام ٢٠٢٣م وجاء نصها كالآتي :-

"يطيب لى أن أبعث لفخامتكم مهنئًا بالذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازًا وطنيًا مضيئاً حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وانحاز لها جموع الشعب المصرى العظيم للخلاص من الاستعمار، ومؤكداً إن الأمة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة ترسخ اليوم مرحلة جديدة من الإنجازات الطموحة فى مسيرة البناء والإصلاح، بسواعد أبنائها ورجال جيشها المخلصين لبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات المصريين وآمالهم نحو التقدم والازدهار، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير"

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للقوات المسلحة قادة وضباطاً وضباط صف، والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة .