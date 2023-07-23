تحرير 58 محضر إشغال طريق بمركز ملوي بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن شمال وجنوب المنيا ، حملاتها المكثفة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والشوارع ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

للأجهزة التنفيذية ، ورؤساء الوحدات المحلية ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام،وذلك تيسيراً على المواطنين ، وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.



وفى هذا السياق، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة ، وأسفرت الحملة المكبرة ، عن تحرير ٥٨ محضر إشغال طريق، مما يعيق حركة الشارع وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.