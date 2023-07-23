الأحد 23 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 58 محضر إشغال طريق بمركز ملوي بالمنيا

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن شمال وجنوب المنيا ، حملاتها المكثفة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والشوارع ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

للأجهزة التنفيذية ، ورؤساء الوحدات المحلية ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ، لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام،وذلك تيسيراً على المواطنين ، وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.

وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وفى هذا السياق، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة ، وأسفرت  الحملة المكبرة ، عن تحرير ٥٨ محضر إشغال طريق، مما يعيق حركة الشارع وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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