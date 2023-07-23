مُعاينة شقة سكنية اشتعلت بها النار في الوراق

قام رجال المباحث بـ مديرية أمن الجيزة بمعاينة شقة سكنية اشتعل بها حريق هائل بالوراق، مما أسفر عن مصرع شخصين، لتحديد سبب اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وأشار شهود عيان إلى أن انفجار أسطوانة غاز تسبب في مصرع شخص يقيم بالشقة، بالإضافة إلى سقوط جانب من الحائط، وسقوطه على شخص آخر، تصادف تواجده أسفل ااعقار لشراء الخبز.

وقام رجال المباحث بالاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية في منطقة الوراق، توجه على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

السيطرة على حريق في الوراق

وعلى جانب آخر، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الوراق، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.