وفاة ربة منزل في حريق اندلع بمنزلها في المنشاه

شهد نجع أبو دوح بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في منزل مكون من طابق واحد بسبب تسرب الغاز من اسطوانة بوتاجاز نتج عنه وفاة مالكة المنزل إثر إصابتها بحروق من الدرجات الثلاث متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بنشوب حريق في منزل بناحية نجع أبو دوح التابع لبندر المنشاه دائرة المركز .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد وملحق به حوش على مساحة 50 متر ملك "نوال . م . ج" 65 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .



نتج عن الحريق وفاة مالكة المنزل نتيجة إصابتها بحروق من الدرجات الثلاثه متفرقة بالجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزي .



وبسؤال شقيق مالكة المنزل "محمد . م . ج" 56 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري أثناء قيام مالكة المنزل بإعداد الطعام وأنها تقيم بمفردها بالمنزل .



تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .