الأحد 23 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حملة أمنية تضبط 4 قضايا مواد مخدرة

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – كفر البطيخ – الزرقا) وقسم شرطة (دمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

تم ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 4 متهمين لـ " 3 منهم معلومات جنائية").

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