ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة بدمياط

شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – كفر البطيخ – الزرقا) وقسم شرطة (دمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

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وقامت الحملة بضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 4 متهمين لـ " 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط 309 قضية مخدرات

وعلى جانب آخر، وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 309 قضايا مخدرات، 134 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 82955 حكما قضائيا متنوعا.

ياتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي وقتٍ سابق، شنت مباحث الإدارة العامة للمخدرات بوسط الصعيد، برئاسة العميد محمد الضبع، رئيس منطقة وسط الصعيد، حملة أمنية مكبرة على مراكز الشباب والكافتريات والمقاهي خلال أيام العيد.

وتم شن حملات أمنية من ضباط المخدرات على المقاهي ومراكز الشباب والنوادي والحدائق والمتنزهات لضبط تجار ومروجي المخدرات، بالتنسيق مع اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، واللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية.

وتمكنت الحملة برئاسة العميد محمد الضبع، رئيس منطقة وسط الصعيد، ومعاونة الرائد أحمد مفتاح، وعدنان أبو عقرب، وأحمد ثمرات، وهشام النمر، من ضبط 7 قضايا مخدرات، و10 متهمين، و350 جرام حشيش، و450 جرام شابو، و340 جرام هيروين، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأسلحة بيضاء، ودراجات نارية بدون لوحات.

وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم في كافة أرجاء الجمهورية، وذلك للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية مُكبرة تهدف لضبط المُجرمين المطلوب القبض عليهم، فضلاً عن القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.