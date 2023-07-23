ترميم المومياوات بالذكاء الاصطناعي لأول مرة (فيديو)

يشهد مجال ترميم المومياوات ثورة بفضل الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح أداة قوية يمكن استخدامها لتحسين عملية ترميم المومياوات وضمان الحفاظ على هذه القطع الأثرية الثمينة للأجيال القادمة.

وكشف الدكتور شريف الجوهري المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية، تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات النووية والإشعاعية في ترميم المومياوات لأول مرة.

وقال "الجوهري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، إنه لا خوف أو أضرار على المومياوات أثناء ترميمها بتقنياذ الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن دولا كبيرة على الصعيد العالمي بدأت في هذا المجال.

وأشار إلى أن مصر دخلت مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ووزارة الآثار، وعملية الترميم تجري على مراحل، أما استخدام الإشعاع فإنه يبدأ من اكتشاف المومياء، مثل التصوير بأشعات مؤينة لها طاقة عالية من أجل الحصول على صورة للمكونات".

وأكد استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للحصول على تصور للمومياء، كما يجري التعرف على أصل المواد ومكوناتها وعمر المومياء لاتخاذ قرار في عملية الترميم قبل البدء فيها.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في ترميم المومياوات

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي المرممين في مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك:

تحليل صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب لتحديد الأضرار التي لحقت بالمومياء.

إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للمومياء يمكن استخدامها لتخطيط عمليات الترميم.

تطوير مواد ترميم جديدة أكثر فعالية وأقل ضررًا بالمومياء.

تدريب المرممين على أحدث التقنيات.

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في جعل عملية ترميم المومياوات أكثر فعالية من حيث التكلفة وكفاءة. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات الترميم السابقة وتحديد أفضل الممارسات، مما يمكن أن يساعد المرممين في تجنب الأخطاء وتحسين نتائج ترميمهم.

يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن استخدامها لتحسين عملية ترميم المومياوات وضمان الحفاظ على هذه القطع الأثرية الثمينة للأجيال القادمة.

مجالات أخرى لاستخدام الذكاء الاصطناعي

الرعاية الصحية: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تشخيص الأمراض وعلاجها.

المالية: يستخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة المالية.

النقل: يستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير السيارات ذاتية القيادة.

التصنيع: يستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير آلات ذكية يمكنها أداء المهام دون تدخل بشري.