الأهلي وبيراميدز الليلة في صدام الثأر أو مواصلة الهيمنة

ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مشتعلة تجمع بين فريقي الأهلي بطل الدوري المصري، ونظيره بيراميدز الوصيف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارت وبيراميدز يسعي للثأر

يدخل البرتغالي جايمى باتشيكو مدرب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لقاء اليوم أمام الأهلى بحثًا عن كسرعقدة الهزيمة أمام أبناء القلعة الحمراء حيث تقابل معه فى ثلاث مواجهات أثناء قيادته للزمالك وبيراميدز، حيث خسر مع الأبيض في لقاء، بجانب الخسارة بمباراتين مع فريقه الحالي بيراميدز على يد الشياطين الحمر.

علي الجانب الأخر يدخل الأهلي لقاء اليوم وهو بطل الدوري المصري ليضيف إلى خزائنه اللقب رقم 43 في تاريخه ونجح الأهلي في استكمال مسيرته الاستثنائية بعد الفوز بلقب السوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، باستعادة لقب مسابقة الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى الفوز على نظيره بيراميدز لمواصلة سلسلة اللاهزيمة ببطولة الدورى الموسم الحالى.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

ومن المقرر انطلاق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري

تنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر فضائية Ontime sports 1.

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

وجاءت القائمة التي أعلنها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز لمباراة الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود جمال.