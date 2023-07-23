أوسوريو يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين للحديث عن أهمية البطولة العربية

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، اليوم الأحد، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشهدت الجلسة حديثًا مطولًا بين المدير الفني واللاعبين حول أهمية المشاركة في البطولة العربية وتحقيق نتائج جيدة تليق باسم وكيان نادي الزمالك.

وحرص أوسوريو على تحفيز الفريق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة.

وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية، المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بالبطولة العربية:

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويعيش الفارس الأبيض الفترة الحالية أزمات كثيرة تتمثل في النتائج الهزيلة التي تلقاها الفريق أخيرًا، فضلًا عن حالة التخبط التى تسيطر على القلعة البيضاء برحيل نجوم الفريق والصفقات التى لم تقدم شهادة ميلادها للجماهير حتى الآن، ومرورًا بعزل مرتضى منصور، رئيس النادي والمطالبة بسرعة إجراء انتخابات بالنادي فهل تمثل كل هذه الأمور دافعًا قويًا للاعبي الزمالك لتحقيق نتائج ايجابية وتقديم أداء مميزًا بالبطولة العربية أم ستواصل سلسلة النتائج السلبية للأبيض ويبقى عرض مستمر؟