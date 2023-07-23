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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ختام مبادرة "أول خطوة.. مستقبلك يهمنا" بالمنيا

جانب من فعاليات المبادرة
جانب من فعاليات المبادرة

اختتمت إدارة الشباب والرياضة بملوى جنوب محافظة المنيا ، فعاليات مبادرة أول خطوة.. مستقبلك يهمنا ، وذلك لإعداد طلبة وطالبات الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى ، لإختبارات القدرات لكليات فنون جميلة ، فنون تطبيقية ، تربية فنية، تربية موسيقية.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة ، وبدأت فاعليات مبادرة أول خطوة ... مستقبلك يهمنا بالمنيا ، يوم السبت الماضى 15 يوليو 2023 ، واستمرت فعالياتها لمدة اسبوع كامل ، وذلك بنادي ملوى الرياضي ،وعلى ايدى نخبة متميزة من اساتذة الجامعة المتخصصين .

وتم خلال فعاليات المبادرة ،  تدريب الراغبين من طلاب وطالبات الثانوية العامة للإلتحاق بكليات ( الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية – التربية الفنية – التربية الموسيقية ، على شرح النموذج الجديد للإختبار 2023، والمنهج الجديد وكيفية إجتياز الإختبارات الصعبة ، لشعبتى أدبى وعلمى ، والتي لاقت إستحسانا كبيرا من قبل طلاب الثانوية العامة بشعبيتها العلمي والأدبي .

 ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى جنوب المحافظة ،  بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم .

جديرا بالذكر ، قيام الوحدة المحلية لمر كز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، برئاسة اللواء أحمد السايس ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وبعض الجهات المعنية ، بعمل مراجعات لطلاب الثانوية العامة  قبل وخلال ايام الإمتحانات ، والتي كان يتردد عليها الألاف من الطلاب للإستفادة من اعمال مراجعة المواد قبل الإمتحان على أيدي نخبة متخصصة من التربية والتعليم .

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