ختام مبادرة "أول خطوة.. مستقبلك يهمنا" بالمنيا

اختتمت إدارة الشباب والرياضة بملوى جنوب محافظة المنيا ، فعاليات مبادرة أول خطوة.. مستقبلك يهمنا ، وذلك لإعداد طلبة وطالبات الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى ، لإختبارات القدرات لكليات فنون جميلة ، فنون تطبيقية ، تربية فنية، تربية موسيقية.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة ، وبدأت فاعليات مبادرة أول خطوة ... مستقبلك يهمنا بالمنيا ، يوم السبت الماضى 15 يوليو 2023 ، واستمرت فعالياتها لمدة اسبوع كامل ، وذلك بنادي ملوى الرياضي ،وعلى ايدى نخبة متميزة من اساتذة الجامعة المتخصصين .

وتم خلال فعاليات المبادرة ، تدريب الراغبين من طلاب وطالبات الثانوية العامة للإلتحاق بكليات ( الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية – التربية الفنية – التربية الموسيقية ، على شرح النموذج الجديد للإختبار 2023، والمنهج الجديد وكيفية إجتياز الإختبارات الصعبة ، لشعبتى أدبى وعلمى ، والتي لاقت إستحسانا كبيرا من قبل طلاب الثانوية العامة بشعبيتها العلمي والأدبي .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى جنوب المحافظة ، بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم .

جديرا بالذكر ، قيام الوحدة المحلية لمر كز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا ، برئاسة اللواء أحمد السايس ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وبعض الجهات المعنية ، بعمل مراجعات لطلاب الثانوية العامة قبل وخلال ايام الإمتحانات ، والتي كان يتردد عليها الألاف من الطلاب للإستفادة من اعمال مراجعة المواد قبل الإمتحان على أيدي نخبة متخصصة من التربية والتعليم .