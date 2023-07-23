تل أبيب تشتعل .. مسئول إسرائيلي : الجيش سينهار خلال يومين (فيديو)

نزل نصف مليون إسرائيلي إلى الشارع في مظاهرات حاشدة ضد التعديلات القضائية التي من المقرر إقرارها خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال المظاهرات والاحتجاجات في تل أبيب والقدس، وسط تقديرات بوصول الأعداد لـ550 ألف إسرائيلي، ضد خطة التعديلات القضائية التي تمنح للحكومة سلطات كاملة على البلاد.

الجيش سينهار خلال يومين

وخيم المتظاهرون طوال الليل في الشارع بمشاركة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، كما امتدت الاحتجاجات إلى رجال الجيش، إذ امتنع 10 آلاف جندي عن الخدمة.

وحذر رئيس الأركان الإسرائيلي هاتسي أليفي، من حدوث ضرر حقيقي على الجيش الذي سينهار خلال يومين حال مررت حكومة نتنياهو مشاريعها القانونية لتغيير النظام القضائي.

بنيامين نتنياهو يستعطف المتظاهرين

وفاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتظاهرين بأنه سيجري عملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مستشفى "شيبا" في تل هشومير.

وأكد نتنياهو في تسجيل مصور، أن جهاز "هولتر" الذي تم زرعه تحت جلده للمراقبة عندما تم إدخاله إلى المستشفى في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الجفاف الواضح، نبهه هذا المساء بوجود مشكلة في قلبه، وتقرر إجراء عملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب على الفور.

وقال نتنياهو: "أشعر بارتياح كبير، لكن علي أن أستمع إلى أطبائي".

وأوضح أنه سيخرج من المستشفى بعد ظهر اليوم الأحد، وقال "سأكون قادراً على الحضور إلى الكنيست للتصويت"، على القراءة الثانية والثالثة لتعديل قانون يلغي "ذريعة المعقولية".

وأضاف نتنياهو: "حتى الدقائق الأخيرة أتحدث مع زملائي وآمل أن يتم التوصل إلى اتفاق".

تقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا

واستأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.

وطرحت حكومة نتنياهو خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل علق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.

وبعد ثلاثة أشهر، عاد نتنياهو لطرح التشريع الذي أزال منه بنودا كانت مقترحة في بداية الأمر وأبقى على بنود أخرى.