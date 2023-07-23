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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإسكان تنتهي من تنفيذ مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة (صور)

مركز شباب زهراء أكتوبر
مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة، عن الانتهاء من تنفيذ مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة وتسليمه لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار توفير جميع الخدمات لسكان المدينة، لافتاً إلى أنه جارٍ تنفيذ العديد من المباني الخدمية الأخرى لتلبية احتياجات قاطني المدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن مركز الشباب يضم ملعب كرة قدم وصالة ألعاب مغطاة ومسارات جري، وغير ذلك، كما تم تنفيذ المركز بأفضل المواصفات الفنية، لافتاً إلى أنه تم استلام مركز شباب زهراء أكتوبر الجديدة لبدء الاستفادة منه تمهيداً لافتتاحه رسمياً من قبل وزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه تم تسليم المركز بمعرفة لجنة مُشكلة من جهاز المدينة، بمشاركة المهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، نائب رئيس الجهاز للإسكان والخدمات، والمهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمرافق، والمهندس محمد عبدالسلام، معاون رئيس الجهاز، ومدير إدارة التنمية، والمهندس المشرف علي تنفيذ مباني الخدمات ولجنة من وزارة الشباب والرياضة.

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