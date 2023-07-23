وزير الري: الإنتهاء مؤخراً من عملية حماية المنطقة الساحلية شمال الطريق الساحلي

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن المشروعات المنفذة بمحافظة بورسعيد تعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية المواطنين والمنشآت ، والعمل على إستقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .

وذلك خلال تقرير تلقاه من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة بورسعيد .

وأوضح أن هذه المشروعات كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة بورسعيد وضاحية الجميل غرب بورسعيد ، وكذلك إكتساب أراضي جديدة بمساحة تزيد عن 2 مليون متر مربع بالمنطقة غرب مدينة بورسعيد ، كما وفرت الحماية لعدد من المنشآت الحيوية مثل مطار الجميل وطريق "بورسعيد – دمياط" الرئيسي والمنشآت الصناعية والبترولية الهامة بغرب بورسعيد ، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة بمنطقة الديبة وأيضا حماية بحيرة الملاحة والمنشآت الحيوية شرق قناة السويس .

وتتضمن مشروعات الحماية المنفذة بمحافظة بورسعيد ( إنشاء عدد (6) من حواجز الأمواج المنفصلة لحماية ضاحية الجميل غرب بورسعيد - إنشاء بوغاز الجميل الجديد (2) وعمل استطالة لألسنة البوغاز ليصل طولها لحوالى 850 متر - إنشاء الحائط البحري أمام المطار بغرب بورسعيد - إنشاء 15 رأس بحرى بمنطقة مطار الجميل - أعمال حماية المنطقة غرب بوغاز الجميل الجديد وحتى قرية الديبة - أعمال حماية وتكريك بوغازي الجميل لتنمية بحيرة المنزلة - إنشاء قناة شعاعية على امتداد بوغاز الجميل القديم (بوغاز 1) - أعمال حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة شرق قناة السويس ) .

وقد تم الإنتهاء مؤخراً من تنفيذ عملية لحماية المنطقة الساحلية شمال الطريق الساحلي من غرب بوغاز الجميل الجديد (2) وحتي قرية الديبة ، ومن الشركة الفرعونية للبترول وحتي غرب قرية الديبة من الغمر بالمياه اثناء النوات وهياج البحر خلال فصل الشتاء ، نظراً لإنخفاض مناسيب الارض الطبيعية ، وذلك ضمن أعمال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .

وللعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه و زيادة الثروة السمكية بها .. فقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة ، والعملية عبارة عن تنفيذ إمتداد للرأسين البحريين المحددين لبوغاز اشتوم الجميل الجديد غرب مدينة بورسعيد ، وتنفيذ أعمال تكريك بمنطقة الرؤوس البحرية المنفذة غرب بوغاز أشتوم الجميل الجديد ، وبالمنطقة البحرية أمام بوغاز الجميل الجديد ، وداخل بوغاز اشتوم الجميل الجديد ، وبمنطقة حواجز الامواج المنفصلة القائمة بمنطقة الجميل غرب مدينة بورسعيد ، وبالمنطقة البحرية امام بوغاز اشتوم الجميل القديم ، وكذلك إنشاء عدد 2 لسان بحري لبوغاز الجميل القديم (1) .