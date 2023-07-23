مانشستر يونايتد يفوز على أرسنال بثنائية وديا

فاز مانشستر يونايتد على نظيره أرسنال بهدفين دون رد في لقاء ودي أقيم قي الولايات المتحدة الأمريكية على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

سجل مانشستر يونايتد هدفيه في الشوط الأول حيث تقدم برونو فرنانديز بالهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد، في الدقيقة 30، بعدما سدد الكرة بشكل رائع في شباك آرون رامسديل ثم أضاف جادون سانشو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وارتدى برونو فرنانديز شارة القيادة لأول مرة بعد سحب الشارة من هاري ماجواير الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال نظيره برشلونة يوم الخميس القام في أن يسافر إلى الإمارات لمواجهة موناكو في الثاني من أغسطس في كأس الإمارات، ويواجه مانشستر يونايتد منافسه ريكسهام يوم الأربعاء المقبل وفي اليوم التالي سيواجه ريال مدريد.

تشكيل مانشستر يونايتد: حراسة المرمى: هيتون، الدفاع: شاو، مارتينيز، فاران، بيساكا، الوسط: ماونت، ماينو، برونو، الهجوم: سانشو، جارناتشو، انتوني.

تشكيل آرسنال: حراسة المرمى: رامسديل، الدفاع: تومياسو، جابرييل، ساليبا، تيمبير، الوسط: هافيرتز، رايس، أوديجارد، الوسط: مارتينيلي، نيكيتاه، ساكا.