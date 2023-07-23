بدء قطع المياه بمناطق هضبة الأهرام ومساكن الضباط والمتحف ومساكن الشباب بالرماية

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار بالقيام بأعمال الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه ٦ أكتوبر المرحلة الأولى والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم.

الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة " ٣ " ساعات اعتبارا من اليوم الأحد الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا وذلك للقيام بتنفيذ الأعمال المطلوبة.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع مناطق " هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية " إلى جانب ضعف المياه بمنطقة نهاية فيصل ومتفرعاته ونهاية شارع الهرم ومتفرعاته.



وتنوه المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فوراً.