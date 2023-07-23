مدير "الدراسات الحرة" بالأقصر: إتاحة 6 أقسام داخل المركز مرتبطة بسوق العمل

صرح الدكتور وليد عبد الله، مدير مركز الدراسات الحرة للفنون التشكيلية بجامعة الأقصر، أنه تم إنشاء مركز الدراسات الحرة بالقرار الوزاري رقم 241 لسنة 2019، وتم افتتاحه العام الماضي؛ ليستهدف المركز تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل في ضوء الدور الريادي لجامعة الأقصر؛ لخدمة المجتمع ودعم طموح وشغف الشباب، وصقل مهاراتهم، ونشر الثقافة والإبداع في المجتمع.

وأكد مدير المركز، أن مركز الدراسات الحرة بجامعة الأقصر هو ثاني مراكز الدراسات الحرة في مصر، وهو يقدم خدماته لأهالي شمال وجنوب الصعيد، مشيراً إلى أن المركز يضم عدة أقسام، وأضيف له مؤخرًا قسم الأزياء.

وأشار عبد الله إلى أن مركز الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، يتيح الدراسة في أقسام الجرافيك، والديكور، والنحت، والميديا والتصوير، والأزياء، بواقع سنة دراسية لكل قسم، وسنتين بقسم الديكور.