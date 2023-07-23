4 فرق في السوبر المصري

أكد إيهاب الكومي عضو إدارة نادي اتحاد الكرة، أن بطولة كأس السوبر المصري ستتكون من 4 فرق في النسخة الجديدة لافتًا أن الإعلان الرسمي في الأيام المقبلة.

وأضاف الكومي أن اتحاد الكرة اتفق مع الشركة الراعية على النظام الجديد للسوبر المصري.

وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تليفزيونية “ الشركة الراعية يرغب في إقامة بطولة كبرى وسوف تكون بطولة السوبر المصري مكونة من 4 أندية ”.

وأتم " فيفا خاطبنا بشأن مستحقات سبورتنج لشبونة لدى الزمالك في مستحقات صفقة شيكابالا، والزمالك سوف ينهي الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة ".

وحسم الأهلي لقب الدوري الغائب عنه في الموسمين الماضيين بعد سقوط فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في فخ الخسارة امام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

نجح الأهلي في اتكمال مسيرته الإستثنائية بعد الفوز بلقب السوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا، بإستعادة لقب مسابقة الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه التقليدي الزمالك.