حريق غابات يجبر السكان على إخلاء منطقة ريفية في ولاية واشنطن

دمر حريق غابات سريع النمو العديد من المباني بمنطقة ريفية في مقاطعة كليكيتات بولاية واشنطن الجنوبية كما أحرق أكثر من 30 ألف فدان في أقل من 24 ساعة، ما أجبر السكان على إخلاء المنطقة.

قال مسؤولو الطوارئ بالمقاطعة إن حريق Newell Road Wildfire دمر بالفعل العديد من المباني في المنطقة ويهدد المنازل والمزارع والمحاصيل والماشية ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخط أنابيب للغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن يطلع المسؤولون الصحفيين في وقت لاحق يوم السبت في منطقة بيكلتون القريبة التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 شخصا على بعد حوالي 120 ميلا (190 كيلومترا) شرقي بورتلاند بولاية أوريغون.

نزل رجال الإطفاء من جميع أنحاء المنطقة على الحريق المشتعل شمال نهر كولومبيا مباشرة ، والذي يمثل حدود الولاية مع ولاية أوريغون. ولم يذكر المسؤولون سبب الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات.

وفي سياق آخر، اندلع حريقًا هائلًا بشكل خارج عن السيطرة في غابات جزيرة رودس اليونانية، مما أجبر مئات الأشخاص على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق، حسب ما أفادت السلطات اليونانية، اليوم السبت.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن سفنا تابعة لخفر السواحل وأكثر من 20 قاربا خاصا شاركت في عملية لإجلاء نحو ألف شخص من الشواطئ القريبة من منطقتي كيوتاري ولاردوس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة.

ويكافح رجال الإطفاء الذين تلقوا تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة موجات جديدة من حرائق الغابات التي اشتعلت منذ أيام وأججتها الرياح العاتية.

وتسبب الحريق في تدمير مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعه في منطقة جبلية يوم الثلاثاء. وذكرت وكالة أثينا للأنباء أن الحريق دمر ثلاثة فنادق في قرية كيوتاري الساحلية اليوم السبت.

وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق غابات في جزيرة رودس ومناطق أخرى في اليونان غدا الأحد، وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وتندلع الحرائق باستمرار في اليونان، لكن فصول الصيف الأكثر حرارة وجفافا التي تشهد هبوب الرياح أيضا حولت البلاد إلى بؤرة لحرائق الغابات في السنوات الأخيرة.

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