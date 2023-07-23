محمد بسام: نستحق كأس الرابطة ونستعد للموسم الجديد

أكد محمد بسام حارس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه استحق التتويج ببطولة كأس الرابطة المصرية.

حسم نادي سيراميكا كليوباترا بطولة كأس الرابطة المصرية للمحترفين بعد الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي جمعت بينها مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال بسام، خلال تصريحات تليفزيونية “ كان لدينا الثقة في قدرتنا على التتويج بكأس الرابطة ”.

وأضاف: «الضغط والأهداف المبكرة سهلت المباراة علينا، ونستحق الفوز باللقب».

وعن مدرب سيراميكا قال بسام “ أيمن الرمادي عمل بجدية واحترافية كبيرة معنا، ونريد الظهور بشكل قوي في الموسم المقبل بالدوري ”.

وتوج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة في نسختها الثانية وكان فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى في العام الماضي.