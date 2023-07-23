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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"حرية الإبداع".. تكريم 60 طالب وطالبة من خريجي مركز بفنون الجميلة في الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت جامعة الأقصر الحفل الختامي للعام الأول للدراسات الحرة للفنون التشكيلية، تحت شعار "حرية الإبداع".

تضمن الحفل افتتاح المعرض الفنى لطلاب الدراسات الحرة، والذي شهد عرض أعمال إبداعية متنوعة لخريجي المركز بأقسام الديكور والتصوير والجرافيك، أعقبه فقرة ديفيليه للأزياء، عُرض خلاله الجديد في الموضة وعروض الأزياء، بالإضافة إلى فقرات فنية  بمشاركة فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفرقة الموسيقى العربية، ثم اختتم الحفل بتسليم 60 طالبًا وطالبة، شهادات المركز، وسط سعادة الحضور بالحفل والعروض الفنية المبهرة.

ويشار إلى أن مركز الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، يتيح الدراسة في أقسام الجرافيك، والديكور،  والنحت،  والميديا والتصوير، والأزياء، بواقع سنة دراسية لكل قسم، وسنتين بقسم الديكور.

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