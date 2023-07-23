أطعمة تقلل من التهاب المفاصل.. زيت الزيتون أهمها

ينتج التهاب المفاصل بشكل رئيسي عندما يتسبب تآكل الغضروف في احتكاك العظام معًا ، مما يؤدي إلى الاحتكاك والتلف والالتهاب.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة جهازية تؤدي إلى ظهور الأعراض في جميع أنحاء الجسم، لإنه أحد أمراض المناعة الذاتية ويحدث عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ أنسجة المفاصل السليمة.

يمكن للأطباء أن يصفوا أدوية لتخفيف آلام التهاب المفاصل ، لكنهم غالبًا ما يوصون بالأساليب الطبيعية أيضًا.

الأسماك

سمك السلمون والتونة والسردين والرنجة وغيرها من أسماك المياه الباردة غنية بأحماض أوميغا -3 الدهنية ، والتي قد تساعد في السيطرة على الالتهاب ويحتاج جسمك إلى توازن صحي من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية وجد الباحثون أن ارتفاع نسبة أوميغا 6 إلى أوميغا 3 يرتبط بزيادة في الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. لذلك من المهم تقليل أوميغا 6 - الذي قد يثير الالتهاب ويوجد في اللحوم وبعض الزيوت والأطعمة المقلية والمعالجة التي تحتوي على تلك الزيوت - وزيادة أوميغا 3.

فواكه وخضروات

الفواكه والخضروات غنية بمضادات الأكسدة ، والتي تساعد على استقرار الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب وتلف الخلايا. كما أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وفي البوليفينول ، وكلها قد تساعد في خفض بروتين سي التفاعلي (CRP) ، وهو علامة على الالتهاب. للحصول على أكبر الفوائد الصحية ، تناول عدة أنواع من الفواكه الطازجة أو المجمدة كل يوم ، ولكن احترس من محتوى السكر في الخيارات المجمدة، وتناول مجموعة متنوعة ملونة من الخضار للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية، واستهدف كوبين من الفاكهة واثنين ونصف إلى ثلاثة أكواب من الخضار يوميًا - أقل إذا كنت تمارس الرياضة لمدة تقل عن 30 دقيقة يوميًا وأكثر إذا كنت أكثر نشاطًا.

المكسرات

المكسرات مليئة بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة ، وهي معروفة بخصائصها الواقية للقلب والعناصر الغذائية الهامة. جرب الصنوبر والفستق والبندق واللوز. الجوز مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي لأنه يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية. (بذور الكتان المطحونة هي مصدر نباتي جيد آخر لأوميغا 3). لكن لا تفرط في تناول المكسرات ؛ تحتوي على دهون صحية ، لكنها أيضًا غنية بالسعرات الحرارية.

زيت الزيتون

استخدم زيت الزيتون بدلًا من الزيوت والدهون الأخرى. بالإضافة إلى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية ، فإنه يحتوي على مركب يسمى الأوليوكانثال الذي يقلل الالتهاب ويعمل مثل الإيبوبروفين في تخفيف الألم. لكن تناولها باعتدال ؛ كما هو الحال مع جميع الزيوت ، فهي دهون يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.