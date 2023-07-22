أستون فيلا يضم رسميا موسى ديابي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، التعاقد مع اللاعب الفرنسي موسى ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من باير ليفركوزن الألماني.

ولم يكشف أستون فيلا عن التفاصيل المالية لصفقة موسى ديابي لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن المهاجم الفرنسي وقع على عقود طويل الأمد حتى 2028 مقابل 60 مليون يورو للنادي الألماني.

خاض موسى ديابي 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا ، مسيرته مع نادي مسقط رأسه باريس سان جيرمان ، وتخرج من صفوف الشباب إلى الفريق الأول ومع باير ليفركوزن في الموسم الماضي سجل 14 هدفًا في جميع المسابقات.

يذكر أن موسى ديابي ثالث صفقات أستون فيلا، خلال الصيف الحالي، بعد البلجيكي يوري تيليمانس والمدافع الإسباني باو توريس.