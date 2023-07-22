ميلان الإيطالي يضم مهاجم سالزبورج النمساوي

أعلن ميلان الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع السويسري نواه أوكافور مهاجم سالزبورج النمساوي لمدة خمسة مواسم .

وأكدت مصادر أن ميلان دفع 15 مليون يورو (16.68 مليون دولار) للفريق النمساوي.

وأحرز المهاجم البالغ عمره 23 عاما 34 هدفا في 110 مباريات مع سالزبورج بجميع المسابقات منذ انضمامه في 2020 وقاده للفوز بلقب الدروي أربع مرات.

ويعد أوكافور، الذي خاض 14 مباراة مع سويسرا، سادس المنضمين إلى ميلان هذا الصيف بعد ماركو سبورتيلو ولوكا روميرو وروبن لوفتوس-تشيك وكريستيان بوليسيك وتياني رايندرز.