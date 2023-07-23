ندوة عن مشكلة الزيادة السكانية بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب الحاج قنديل ، اليوم السبت 22 يوليو، عدد من الأنشطة المختلفة ما بين تثقيفية و دينية، شارك فيها عدد كبير من الأعضاء من الشباب و الطلائع، حيث تم تنفيذ ندوة عن المشكلة السكانية .

شارك في الندوة التثقيفية رواد المركز من الجنسين ، ودارت مناقشات الندوة عن مشكلة الزيادة السكانية واسبابها ، و تأثيرها علي التنمية الإقتصادية للدولة المصرية ، وكيفية الإستفادة من الموارد البشرية ، و تحويلها من أحد معوقات التنمية ، إلى أحد أسباب التنمية في شتي المجالات، و مساعي الدولة نحو الإستفادة من هذه الموارد البشرية، والعمل علي تدريبها و فتح مجالات سوق العمل الحر أمامها ، وإزالة معوقات عدم الاستفادة منها.

وفي سياق متصل ، تم تنفيذ مسابقة دينية في حفظ الحديث النبوي الشريف " الأربعين النووية"، شارك في المسابقة ، رواد المركز من الطلائع، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة من حفظة الحديث النبوي الشريف ، عقب الإنتهاء من الإختبارات ، و تحديد الفائزين في المسابقة ، وتم تنفيذ الأنشطة من قبل الشيخ مصطفى عثمان خليفة " أستاذ الفقه الإسلامي " ،

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس