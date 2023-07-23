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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن مشكلة الزيادة السكانية بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ مركز شباب الحاج قنديل ، اليوم السبت  22 يوليو، عدد من الأنشطة المختلفة ما بين تثقيفية و دينية، شارك فيها عدد كبير من الأعضاء من الشباب و الطلائع، حيث تم تنفيذ ندوة عن المشكلة السكانية .

شارك في الندوة  التثقيفية  رواد المركز من الجنسين ، ودارت مناقشات الندوة عن مشكلة الزيادة السكانية واسبابها ، و تأثيرها علي التنمية الإقتصادية للدولة المصرية ، وكيفية الإستفادة من الموارد البشرية ، و تحويلها من أحد معوقات التنمية ، إلى أحد أسباب التنمية في شتي المجالات، و مساعي الدولة نحو الإستفادة من هذه الموارد البشرية، والعمل علي تدريبها و فتح مجالات سوق العمل الحر أمامها ، وإزالة معوقات عدم الاستفادة منها.

وفي سياق متصل ، تم تنفيذ مسابقة دينية في حفظ  الحديث النبوي الشريف " الأربعين النووية"، شارك في المسابقة ، رواد المركز من الطلائع، وتم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة من حفظة الحديث النبوي الشريف ، عقب الإنتهاء من الإختبارات ، و تحديد الفائزين في المسابقة ، وتم تنفيذ الأنشطة من قبل  الشيخ مصطفى عثمان خليفة " أستاذ الفقه الإسلامي " ، 

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب و الرياضة  و تنفيذ و متابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس

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