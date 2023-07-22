الظواهر الجوية غدًا الأحد.. طقس شديد الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأحد، إذ أنه من المتوقع أن يكون حالة الطقس غدًا مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء، وتكون حالة الطقس نهارًا بها استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ويكون حار رطب على السواحل الغربية.

طقس شديد الحرارة غدًا الأحد

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم السبت، أن حالة الطقس ليلًا تكون مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء، وهناك فرص لتكوين الشبورة على الطرق العامة والرئيسية والصحراوية والزراعية في الصباح الباكر بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة القادمة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، ويتساءل البعض عن موعد انتهاء موجة الحر التي تضرب البلاد.

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وأكدت غانم على استمرار موجة الحر على أغلب أنحاء الجمهورية حتى شهر أغسطس، لافتة إلى أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة بالنهار والليل.

وشددت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة، نتيجة تسجيل ذروة ارتفاع درجات الحرارة في اليوم، من الساعة 12 ظهرًا، وحتى 4 عصرًا، مع ارتداء غطاء الرأس، وارتداء الملابس القطنية، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وتناول قدر كبير من السوائل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 26

6 اكتوبر العظمى 36 والصغرى 26

بنها العظمى 36 والصغرى 26

وادي النطرون العظمى 36 والصغرى 26

المنصورة العظمى 36 والصغرى 26

الزقازيق العظمى 36 والصغرى 26

شبين الكوم العظمى 36 والصغرى 26

طنطا العظمى 36 والصغرى 26

بورسعيد العظمى 36 والصغرى 25

الإسماعلية العظمى 39 والصغرى 25

السويس العظمى 39 والصغرى 26

شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 30