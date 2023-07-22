منافسة شرسة على مقعد السمسرة وطمع فى حصة المرأة بانتخابات اتحاد الأوراق المالية

15 مرشحا قبل غلق الباب

تنتهى غدا الاثنين فترة تلقى طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية، وذلك بعد أن قام الاتحاد بمد تلقى الطلبات لمدة يوم آخر، كبديل عن يوم الخميس الماضى بسبب عطلة رأس السنة الهجرية.

وصل عدد المتقدمين للترشح، وقاموا باستيفاء الأوراق كاملة 15 مرشحا يمثلون كافة المقاعد التى تجرى عليها الانتخابات.

شهد مقعد شركات السمسرة منافسة مشتعلة وإقبالا كبيرا، حيث تقدم على المقعد قبل يوم من انتهاء تلقى طلبات الترشح 5 مرشحين عونى عبدالعزيز رئيس مجلس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وأسامة جمال ممثلا عن شركة النعيم لتداول الأوراق المال، أحمد سيد ممثلا عن شركة فيصل، وجيهان يعقوب ممثلة عن شركة إيجى ترند لتداول الأوراق المالية، وممثل لشركة أكيومن، فيما ترشح أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق عضو مجلس إدارة مستقل من ذى الخبرة.

كما كان من أبرز الأسماء المرشحة على نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقى الأنشطة الأخرى، راندا حامد ممثلة عن شركة عكاظ، ومحمد يونس رئيس جمعية المحللين الفنيين، ومحمد كمال خبير أسواق المال، المتوقع أن تكون منافسة شرسة بينهما، وأيضاً حاتم البنا.

ووصل عدد السيدات المشاركات فى الانتخابات إلى 3 سيدات، بواقع سيدتين عن السمسرة، وواحدة عن الصناديق، وأحمد إكرام عن أمناء الحفظ.. يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسى لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة فى سوق الأوراق المالية، ويعد سليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.