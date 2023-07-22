1.3 مليار جنيه التداولات

«الخدمات المالية» يحافظ على عرشه فى قيم التداولات فى البورصة

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضى، محققا قيم تداولات 1.36 مليار جنيه، وبحجم تداولات 504.2 ملايين جنيه.

واحتل مركز الوصيف قطاع البنوك بقيم تداولات 939 مليون جنيه بحجم تداولات 20.6 مليون جنيه، وثالثا كان قطاع الموارد الأساسية بقيم تداولات 743.5 مليون جنيه، وبحجم تداولات 45 مليون جنيه.

حقق قطاع العقارات المركز الرابع بقيم تداولات 694.4 مليون جنيه، وبحجم تداولات 364 مليون جنيه.