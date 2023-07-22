السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

1.3 مليار جنيه التداولات

«الخدمات المالية» يحافظ على عرشه فى قيم التداولات فى البورصة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

«الخدمات المالية» يحافظ على عرشه فى قيم التداولات فى البورصة

 

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضى، محققا قيم تداولات 1.36 مليار جنيه، وبحجم تداولات 504.2 ملايين جنيه.

واحتل مركز الوصيف قطاع البنوك بقيم تداولات 939 مليون جنيه بحجم تداولات 20.6 مليون جنيه، وثالثا كان قطاع الموارد الأساسية بقيم تداولات 743.5 مليون جنيه، وبحجم تداولات 45 مليون جنيه.

حقق قطاع العقارات المركز الرابع بقيم تداولات 694.4 مليون جنيه، وبحجم تداولات 364 مليون جنيه.

 

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