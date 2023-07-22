مركز المناخ: درجات الحرارة الحالية كان متوقع الوصول إليها في ٢٠٥٠ (فيديو)

علق الدكتورمحمد على فهيم، رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة، على ارتفاع درجات الحرارة، قائلا: "بنتأسف للناس على موجة الحرارة، ليست مصر وحدها تتعرض لها لكن باقى دول العالم".

وأضاف محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية،"الحياة" مساء اليوم السبت: " درجات الحرارة الحالية كان متوقع الوصول إليها في عام ٢٠٥٠.

وأوضح رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة: " ليست المشكلة فى ارتفاع درجة الحرارة لـ 42 درجة مئوية، وانما فيما يعرف بـ:" الطاقة الحرارية"، التى تسببها القبة الحرارية.

القبة الحرارية تحبس درجة الحرارة فى الأرض

وأكد رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة، أن القبة الحرارية تحبس درجة الحرارة فى الأرض، معقبا:" لا محال القبة الحرارية ستؤثر على كل شيء".

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرة إلى أن معظم دول العالم، خصوصًا نصف الكرة الشمالي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وهى درجات حرارة قياسية بسبب عوامل عدة اجتمعت مع بعضها.

زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية عبر «غرفة الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن أهم هذه العوامل زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة التي تؤدي إلى المزيد من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ظاهرة النينيو وهى نمط مناخي يؤثر علينا في بعض السنوات ويرتبط بارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية دائمًا، كما أن القبة الحرارية مرتبطة بارتفاعات درجات الحرارة على سطح الأرض.

ظاهرة القبة الحرارية تؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ظاهرة القبة الحرارية تؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، لأنها عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أما مصر، فإنها تشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء، نتيجة لتأثرنا بامتداد القبة الحرارية وامتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا والذي سيعمل على فترات زيادة سطوع أشعة الشمس.